Salento, dottoressa aggredita da un paziente in ospedale

Nuova aggressione in ospedale ai danni di un medico, aggredito da un paziente. Vittima dell’episodio di violenza verificatosi questa mattina al “Ferrari” di Casarano, è stato il Primario del reparto di Chirurgia generale. La dottoressa, impegnata nel giro visite in reparto, - secondo quanto raccontato da alcuni testimoni - sarebbe stata raggiunta da un paziente ricoverato, pare agitato e spazientito per l’attesa che doveva sopportare prima di poter eseguire un accertamento clinico, e dopo averla aggredita verbalmente le avrebbe afferrato i polsi e poi strattonata ripetutamente. Sono seguiti attimi di preoccupazione e grande trambusto in reparto.

Contusioni a un braccio e a una mano

La dottoressa, provata psicologicamente, è stata immediatamente soccorsa e presa in cura dai colleghi. Oltre alla grande paura ha riportato lievi contusioni al braccio e ad una mano. A seguito dell’aggressione in corsia si è reso necessario anche l’intervento dei carabinieri della locale stazione, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e attivato le procedure del caso.