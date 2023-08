Va alla guardia medica ma è ancora chiusa e rompe il vetro dell'ambulatorio

In preda alla rabbia, manda in frantumi il vetro della porta dell'ambulatorio del medico di guardia. Poi si allontana. E ora, sulle sue tracce, si sono messi i carabinieri.

È accaduto nelle prime ore della mattinata a Presicce-Acquarica, all'esterno degli ambulatori della Asl di via Toscanini. Stando a quanto si è appreso, protagonista della vicenda sarebbe un turista del Barese che aveva raggiunto l'ambulatorio del medico di guardia perché il figlio si sentiva poco bene. Probabilmente convinto che all'interno dello stabile ci fosse qualcuno – ma in realtà il medico non era ancora arrivato per prendere servizio – ha iniziato a bussare insistentemente, per poi colpire il vetro della porta, che è andato in frantumi.

L'uomo, poi, si è allontanato.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione cittadina, diretti dal maresciallo Tommaso Maggio, che hanno avviato le indagini per risalire al presunto autore del danneggiamento. Potrebbero rivelarsi utili le registrazioni delle telecamere installate nella zona.