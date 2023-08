Netturbino non ritira la busta perché la differenziata è fatta male: aggredito

Aggredito giovane operatore ecologico impegnato nella raccolta dei rifiuti. È successo l'altro ieri in pieno centro cittadino a Grottaglie, in via Campania.

Il netturbino della "Teorema", nel prelevare il sacchetto nero dell'indifferenziata dall'apposita "poubelle" grigia esposta davanti a un'abitazione, si è subito accorto, sia dalle dimensioni della busta, sia dallo scricchiolio del vetro che si sentiva al suo interno, della presenza di bottiglie e recipienti, nonché di altro materiale non conforme. Ha dunque riposto l'involucro nel mastello, apponendovi non il bollino giallo, ma quello rosso, che indica il mancato ritiro e svuotamento. A questo punto è stato strattonato e spinto dal soggetto trasgressore proprietario dell'immondizia, che è andato in escandescenze e ha sbraitato nei confronti del lavoratore, il quale lo aveva richiamato al rispetto delle regole e aveva altresì cercato di spiegare la motivazione del mancato prelievo. Alla violenza verbale si è poi aggiunta quella fisica.

Bisognerà chiarire i contorni della vicenda nelle sedi opportune.

L'operatore è stato prontamente condotto al Punto di primo intervento del presidio ospedaliero "San Marco" di Grottaglie dove gli sono state riscontrate ecchimosi alla spalla, dovute alla caduta sull'asfalto. L'assessore all'Ambiente Maurizio Stefani ha manifestato il suo sostegno nei confronti del lavoratore. «Esprimo la mia personale solidarietà prima come uomo e poi come amministratore all'operatore impegnato nella raccolta dei rifiuti durante il normale turno di lavoro.

Un'aggressione che non possiamo tollerare, uno dei due operatori ha dovuto ricorrere alle cure del Punto di primo intervento che ha diagnosticato 5 giorni di prognosi. A nome del sindaco Ciro D'Alò e di tutta l'amministrazione giunga la nostra solidarietà al diligente operatore vittima dell'aggressione. Appresa la notizia ho raggiunto prontamente l'ospedale "San Marco" per sincerarmi delle condizioni del malcapitato, informando il primo cittadino su quanto avvenuto. A lui e tutte le squadre che ogni giorno, con serietà e impegno, si prodigano per il bene e la pulizia della nostra città giunga un nostro abbraccio di vicinanza per quanto accaduto».

«Obbligatorio verificare la conformità dei rifiuti»

Stefani spiega che gli operatori della nettezza urbana hanno l'obbligo di verificare la conformità dei rifiuti, che devono essere correttamente separati come previsto dalle tabelle comunali. Per evitare ammende e aumenti della tariffa dobbiamo avere un comportamento virtuoso. Se qualcuno vuole protestare e fare delle rimostranze può rivolgersi all'ufficio Ambiente del Comune e non certo usare la violenza, che non è mai giustificabile. Mi auguro che giungano le scuse da parte di chi si è reso responsabile di questo episodio. A Grottaglie la percentuale della raccolta differenziata si aggira attorno al 75 per cento ed è molto incoraggiante e positiva. Con il prossimo bando ci prefiggeremo di raggiungere quota 80 per cento, ma per farlo richiamiamo tutti a collaborare, a conferire correttamente i rifiuti, operando una scrupolosa separazione degli stessi».