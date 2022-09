Schianto all’incrocio, motociclista rischia di perdere un arto

Rischia di perdere un arto il motociclista coinvolto nel drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri avvenuto nel Salento, a Presicce-Acquarica. Alle 23 circa il violento schianto tra una moto di grossa cilindrata e il fiorino di una lavanderia.

La dinamica dell'incidente

Il drammatico incidente è avvenuto nel centro del paese, in via Enrico Toti, dove un motociclista di 41 anni di Ruffano è entrato in collisione con il fiorino all'altezzadi un incrocio. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella della sua moto sbattendo con violenza sulla strada e andando a incastrarsi sotto un’auto parcheggiata.

Immediati i soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Panico di Tricase. L’uomo ha riportato gravi ferite agli arti inferiori, che potrebbero costringere i medici ad amputargli un piede.