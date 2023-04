Pochi abitanti nel Salento, il Comune offre 30mila euro a chi compra casa a Presicce-Acquarica: ecco il bando contro lo spopolamento

È stato denominato "Benvenuti" il bando di un piccolo Comune della provincia di Lecce, Presicce-Acquarica, con cui l'amministrazione comunale si impegna a concedere fino a 30mila euro per chi decide di trasferirsi nel suo territorio acquistando un vecchio immobile.

Il contributo a fondo perduto

Obiettivo del bando, si legge in una nota del Comune, contrastare il fenomeno dello spopolamento e recuperare alcune tipologie di immobili privati non occupati. Il contributo a fondo perduto può essere utilizzato per l'acquisto, la ristrutturazione di immobili e il trasferimento di residenza sul territorio. È possibile inoltrare l'istanza fino al 30 settembre 2023: 100mila euro le risorse disponibile per la prima edizione del bando. L'avviso, viene precisato, potrà essere rifinanziato negli anni successivi, in funzione delle disponibilità di bilancio. Il bando 'Benvenutì è rivolto a coloro che acquistano, «con atto pubblico e successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso, un immobile - e relative pertinenze - ultimato precedentemente al 31 dicembre 1991, da destinare a civile abitazione».

«L'invecchiamento della popolazione e il fenomeno dello spopolamento mettono a dura prova - sostiene il sindaco, Paolo Rizzo - i territori periferici come il nostro. Le Istituzioni di livello superiore devono operare presto una riflessione su come salvaguardare i piccoli borghi autentici ma intanto noi vogliamo fare la nostra piccola parte con uno strumento agevolativo che prova a invertire la tendenza anagrafica e contrastare la svalutazione del patrimonio immobiliare non più utilizzato».