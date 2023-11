Palo corroso alla base cade per strada: secondo caso in poche ore nel Salento

Un altro palo della pubblica illuminazione cade per strada nel Salento. Un caso analogo a quello di questa mattina a Casarano è avvenuto intorno alle 12 a Presicce-Acquarica. Il palo, metallico e probabilmente corroso alla base - causa comune negli incidenti di questo tipo - era installato in via Cesare Battisti, in località Presicce. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone: il palo, infatti, si è appoggiato sull'abitazione di fronte a quella vicino alla quale era installato.

Solo poche ore prima, intorno alle 8.30, a Casarano un altro palo era caduto sulla carreggiata in via Archimede, poco distante dall'ospedale “Francesco Ferrari”.