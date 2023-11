Salento, cade un palo della luce, strada bloccata e paura: troppo vecchi, è già il quinto caso

Cade un palo della pubblica illuminazione in pieno giorno, per fortuna senza conseguenze a persone e cose. Il fatto è successo giovedì mattina, intorno alle 8.30, in via Archimede a Casarano, in pieno centro abitato, nelle immediate vicinanze dell’ospedale civile “F. Ferrari”. La causa della caduta è da addebitare alle condizioni di degrado del palo in stato di avanzata corrosione, agevolata dal forte vento che soffiava in quel momento. Nell’istante in cui si è verificata la caduta per fortuna sulla strada non stava transitando nessuno, né in auto né a piedi: solo per una serie di eventi fortuiti il pesante palo in metallo non ha causato danni a cose e persone. Un fatto non inconsueto a Casarano. Si tratta, infatti, del quinto caso simile degli ultimi anni in città.

Paura tra i residenti



I residenti di via Archimede e delle vie adiacenti si sono precipitati in strada dopo aver sentito un forte botto provenire da fuori.

Il palo era caduto sulla carreggiata, in modo trasversale, impedendo il transito agli autoveicoli. Dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili urbani che hanno gestito la viabilità e coadiuvato gli addetti della ditta di manutenzione dell’impianto che hanno provveduto a rimuovere il palo e a sostituirlo con uno nuovo. In meno di un’ora la situazione in via Archimede era stata ripristinata. La ditta incaricata, inoltre, su segnalazione degli stessi abitanti e vigili ha provveduto a sostituire un altro palo di via Archimede, anche questo in pessime condizioni, e un terzo in una strada adiacente.

Pali troppo vecchi



La causa della caduta è probabilmente l’avanzata corrosione del palo la cui base avrebbe ceduto per le scosse subite dal forte vento che soffiava in quel momento. «La ditta ha sostituito tre pali giovedì - conferma il sindaco Ottavio De Nuzzo - purtroppo l’impianto della pubblica illuminazione di Casarano è piuttosto vecchio, ha più di trent’anni. Comunque, c’è una ditta incaricata che assicura la manutenzione straordinaria dell’impianto. Gli addetti girano periodicamente per la città proprio per verificare lo stato dei pali e quando ci segnalano pali da sostituire noi lo facciamo subito. Tra l’altro - aggiunge De Nuzzo - i nuovi pali sono zincati e quindi più resistenti».

L’impianto della pubblica illuminazione di Casarano, realizzato tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta del secolo scorso, dimostra tutta la sua vetustà proprio in occasione di questi eventi che, finora, si sono verificati senza danni gravi. Quello di ieri è il agosto quinto caso conosciuto di caduta di pali della luce per corrosione della base.

