Maltempo, tromba d'aria abbatte alberi e cartelloni pubblicitari a Nardò. Danni e disagi

Tromba d'aria, pioggia e bufera di vento su Nardò. Mantre in mattinata, a Leuca, una tromba d'aria marina ha causato diversi disagi. Il maltempo sferza il Salento.

La tromba d'aria butta giù gli alberi a Nardò



Il centro abitato, le campagne e anche alcuni vie di comunicazione importanti, come la "strada tarantina", oltre che diverse strade comunali, sono state spazzate dalla forte tromba d'aria che nel primissimo pomeriggio ha attraversato il territorio neritino.In città, la violenza del vento ha letteralmente abbattuto diversi pali dell'illuminazione pubblica. Anche alcuni grandi cartelloni pubblicitari (i cosiddetti "6x3") non hanno retto alla furia del vento, come nel caso del tabellone di via Alessandro Volta.



Sulle principali strade di campagna che dalla città si irradiano in direzione del mare o nell'entroterra, tanti gli alberi sradicati e abbattuti dal vento e che si sono schiantati di traverso alla carreggiata, bloccando le strade. In particolare, sulla Sp 112, la "strada tarantina" che da Posto di Blocco porta sulla Nardò-Avetrana, all'altezza del Villaggio Resta, un grosso albero di pino è stato sradicato dal vento ed è andato ad abbattersi ericolosamente di traverso sulla strada, normalmente parecchio trafficata e spesso percorsa da veicoli anche a velocità sostenuta. La strada è stata chiusa al traffico in attesa che i vigili del fuoco la sgomberino dall'ostacolo.

Giù tettoie e muretti a secco



Abbattuti, nelle campagne, anche muri di recinzione di villette e diverse tettoie. In via San Gregorio Armeno, nei pressi della chiesa dell'Incoronata, la tromba d'aria ha demolito il muro di recinzione di una abitazione, danneggiato anche porte e finestre della casa, e terrorizzato le due anziane donne che in quel momento si trovavano in casa e che per fortuna sono rimaste illese. Tutte le strade sono state chiuse al traffico.

Danni a Copertino

La tromba d'aria ha colpito intorno alle 14.45 anche Copertino. Buttati giù dei muri perimetrali nella zona del campo sportivo, un albero della scuola di via Mogadiscio è caduto per strada e nel rione Spallanzani un palo è caduto su un'autovettura parcheggiata per strada. Circa 3 ore di lavoro per mettere in sicurezza le diverse zone della città. Intervenuti i volontari Nucleo Guardia ambientale di Copertino, Vigili del fuoco e polizia locale.