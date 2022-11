Un fulmine cade sul winebar: costretto a chiude a Torre il LuVinaria

Un fulmine colpisce il wine bar, danni ingenti. È andato completamente distrutto il LuVinaria, il locale di via Paolo Borsellino a Torre Santa Susanna, probabilmente per il forte maltempo che si è abbattuto sulla cittadina.

L'episodio

È successo intorno alle 3 della notte scorsa, a darne notizia sono stati i proprietari con un post su facebook con il quale annunciano alla clientela che ritorneranno presto. Un lungo post dai toni ironici anche per nascondere l’amarezza dell’accaduto e per scongiurare il peggio. «Il 20 novembre 2022 è una data che resterà incisa nel cuore di LuVinaria e di tutta la clientela che ci supporta, dall’apertura di quella magica porta, quella dei sorrisi e dei pianti di gioia, la porta delle soddisfazioni ma sempre dopo le delusioni, la stessa porta che per un po’ non riapriremo – si legge – perché oggi qualcosa è andato storto e quel qualcosa ha distrutto (speriamo per poco) tutto il duro lavoro, grande sacrifici e tempo impiegato nella realizzazione di un progetto fatto con il cuore». Così hanno raccontato i gestori del locale punto di ritrovo della movida torrese e no solo: «Con il terrore negli occhi abbiamo sfiorato la morte e tra fiamme e fumo siamo riusciti a superare anche questo ostacolo evitando una tragedia perché nella vita, si sa ne incontriamo tanti e fortunatamente oggi possiamo ancora parlarne».