Freddo, neve e vento forte sulla Puglia: alberi caduti sulle strade. Decine di interventi di soccorso e danni alle colture

Fino a qualche giorno fa si andava ancora al mare, invece da ieri il Generale inverno è arrivato anche in Puglia. Le temperature si sono abbassate improvvisamente di dieci gradi: freddo, neve e forte vento, ma anche alberi divelti e caduti per strada, rami spezzati e danni ingenti in tutta la regione. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e per soccorrere le persone. A Casalabate è stato salvato un cane, mentre a Sannicola un uomo è rimasto ferito a causa del crollo di un albero.

