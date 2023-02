Allerta meteo per forte vento, gelo e primi danni: un albero cade su un'auto

Come preannunciato, freddo e gelo sono arrivati sulla Puglia, con le temperature che un po' dovunque sono vicinissime allo zero. Da ieri la Protezione Civile ha lanciato l'allerta meteo arancione per la Puglia, a causa dei forti venti di burrasca che si stanno abbattendo in queste ore soprattutto sulle coste adriatica e ionica.

I primi danni

E il forte vento sta causando anche i primi danni: questa mattina attorno alle 7 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a Giorgilorio (Surbo), in via dell’Aquilone, per un albero che era caduto su un’auto, una Lancia Y che per fortuna non aveva nessuno a bordo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione del tronco liberando l’automobile.

Ieri invece paura in piazza Duomo, a causa della caduta di alcuni calcinacci dal campanile.

Parchi chiusi

A causa delle avverse condizioni meteo, sono stati chiusi i cimiteri di Brindisi e Tuturano e i parchi della città per la sicurezza dei cittadini.

Stesso provvedimento anche a Lecce: chiusi da ieri e per tutta la giornata di oggi il Cimitero, la Villa Comunale, il Parco del Galateo, il Parco Belloluogo e il Campo Montefusco. Inoltre, il comune ha attivato un piano straordinario di accoglienza per i senzatetto.