Calcinacci caduti per il vento: il campanile del Duomo di Lecce “osservato speciale". E arrivano i droni

Il campanile del Duomo di Lecce “osservato speciale” dopo il crollo di alcuni calcinacci avvenuto ieri a causa delle forti raffiche di vento.

I sopralluoghi

Oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce stanno eseguendo sopralluoghi per verificare l'esistenza di criticità e per mettere in sicurezza eventuali porzioni di campanile ancora a rischio distacco. Sul posto ci sono anche gli specialisti del Sapr (pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco, arrivati da Taranto e da Bari, che stanno valutando le condizioni meteo per far alzare in volo un drone.

Ispezione sospesa a causa del vento

Al momento, però, il forte vento (in cima al campanile si registrano circa 15-20 nodi) sta impedendo di procedere con l'ispezione dell'ultima parte della struttura. L'intera area è stata transennata per evitare a chiunque di avvicinarsi.