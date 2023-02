Freddo e gelo, attivato a Lecce un piano straordinario per l'accoglienza dei senza fissa dimora. Villa e parchi chiusi per sicurezza

Il centro di prossimità Casa comune della Fondazione Emmanuel in Via Don Bosco, a Lecce, da questa sera resterà aperto anche per l'accoglienza notturna delle persone senzatetto. Questo in via dell'ondata di freddo polare in arrivo anche nel Salento dove sono previste temperature al di sotto dello zero. Appena alcuni giorni fa un senza fissa dimora è stato trovato morto su una panchina nei pressi del city terminal.

Assistenza notturna

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione, il Comune, la Polizia Locale, la Protezione Civile e la Questura sarà attivato un servizio di assistenza e ricovero notturno dove potranno confluire i senza fissa dimora che saranno intercettati per strada. Ai cittadini accolti nella struttura sarà fornito un pasto caldo, un posto letto, la colazione mattutina e l'opportunità di fruire di servizi igienici e la doccia.

Potenziati i servizi

Questo servizio si aggiunge a quello offerto dal Comune presso Masseria Ghermi, che nei giorni scorsi è stato potenziato come ogni anno con l'aggiunta di ulteriori dieci posti letto, ed è finalizzato a rafforzare la rete di protezione delle persone in condizioni di estrema povertà durante la settimana di freddo che le previsioni meteo annunciano.

Villa comunale e parchi chiusi



A causa dell'allerta meteo arancione per il freddo e forte vento l'amministrazione comunale di Lecce chiude, da oggi (4 febbraio) e per tutta la giornata di domani il Cimitero, la Villa Comunale, il Parco del Galateo, il Parco Belloluogo e il Campo Montefusco.