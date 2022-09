Salento, armi, munizioni e una moto rubata dieci anni fa. Arrestato

Pistola, fucile, 500 cartucce e una moto rubata: armi e munizioni "illegali", che i carabinieri hanno trovato nel corso di una perquisizione in casa di un uomo di 68 anni che è stato arrestato in flagranza.

Il sequestro

L'operazione è stata eseguita a Presicce - Acquarica dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano e delle stazioni di competenza, con l'ausilio dei nuclei cinofili. Nell'abitazione sono state trovate 500 cartucce di vario calibro, una pistola 7.65 arrugginita e non funzionante, oggetto di furto nel 2006 e un fucile senza matricola, anche questo non funzionante. Tutto, secondo gli uomini in divisa, illegalmente detenuto. C'era anche una motociletta rubata dieci anni fa. L'uomo si trova agli arresti domiciliari.