Dj morto impiccato nelle campagne, svolta nelle indagini: due indagati per omicidio

Svolta nelle indagini sulla morte di Ivan “Navi” Ciullo, il dj di Acquarica del Capo trovato impiccato ad un albero nelle campagne del paese nel giugno del 2015. Il capo di imputazione è cambiato da istigazione al suicidio a omicidio e sul registro degli indagati, oltre al nome dell’uomo sul quale già si indagava da anni, e con cui il dj ebbe una tormentata relazione, oggi c’è iscritto anche quello di un cantante e musicista di Acquarica, stretto collaboratore di Ciullo.



Il caso, dopo le precedenti richieste di archiviazione, è passato in mano al sostituto procuratore della Procura di Lecce Donatina Buffelli. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista delle operazioni peritali previste per i prossimi giorni e che riguarderanno, in particolare, l’analisi del computer della vittima.