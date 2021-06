Dj impiccato ma i genitori ipotizzano l'omicidio. E scrivono a Mattarella: «Verifiche sulle indagini»

Una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chidedere nuove verifiche sulla morte di Ivan Ciullo, il dj di Racale al centro di un controverso caso. Morto suicida per la Procura di Lecce 6 anni fa ma assassinato secondo la famiglia. Ecco perché i genitori Rita Bortone e Sergio Martella hanno scritto a per chidere se le indagini siano state svolte effettivamente alla ricerca della verità.

Morte di Ivan Ciullo (in arte dj Navi): la Procura chiede l'archiviazione

La morte del dj: trovato impiccato a un albero

Ivan Ciullo venne trovato il 22 giugno del 2015 impiccato a un albero di ulivo nelle campagne di Acquarica del Capo, nel Leccese. Da allora la madre e il padre si sono battuti, convinti che il figlio sia stato ucciso sulla scorta delle perizie tecniche dei propri consulenti di parte che, affermano nella lettera-denuncia, non sarebbero mai state prese in considerazione. La vicenda é ferma da aprile scorso all'ufficio del Gip, che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura a cui la famiglia di Ciullo ha presentato opposizione.