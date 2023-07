Terra Terra music fest: a Torre dell'Orso il festival con musica, dj, yoga all'alba e mercatini

Tutto pronto per il "Terra Terra music fest" che giovedì 27 e venerdì 28 luglio trasformerà Torre dell’Orso (Marina di Melendugno) nel Paese dei balocchi per due giorni con musica dal vivo, relax, yoga, mercatini ed eventi per grandi e piccini. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

La manifestazione è compresa nella programmazione del Blufestival 2023 del Comune di Melendugno, con la direzione artistica di Moreno Turi. La musica si accenderà all’orario dell’aperitivo: alle ore 18 si parte con i dj set per poi passare di palco in palco a un’atmosfera sempre più divertente e accattivante.

Il Blufestival

Il Blufestival di Melendugno quest'anno propone una serie di iniziative che uniscono musica, arte, cultura e divertimento. Una stagione estiva ricca di appuntamenti tra Melendugno, Borgagne e le Marine.

"L'Amministrazione comunale ha lavorato a lungo a questo programma che promuove eventi per tutti", dice il Sindaco Maurizio Cisternino. "Il Blufestival si apre con il nuovo brand delle Marine di Melendugno che celebra e promuove l'essenza più autentica della costa adriatica: il nascere del giorno tra le montagne, quelle dell'Albania, e il mare cristallino dell'Adriatico. Marine di Melendugno - l'Orizzonte è un giorno nuovo, perché ogni orizzonte è l'origine di una nuova storia, e la nostra è una lunga storia di mare.

Attraverso queste pagine, colorate e ricche di appuntamenti, proviamo a coltivare il valore sacro dell'ospitalità e ad alimentare la nostra relazione di amicizia con tutti. Il cartellone del Blufestival 2023 sarà una carovana inarrestabile di eventi, arte, sport, solidarietà, cultura e spettacolo, che allieteranno la nostra estate".

Moreno Turi, direttore artistico del Terra Terra Music Fest, che ha collaborato con Roy Paci & Aretuska, The Sweet Life Society, Emenél, sottolinea la potenzialità dell’iniziativa: “Un festival d'arte e musica concentrato in due giorni a Torre dell'Orso rappresenta una possibilità concreta per l'amministrazione di rispondere alle esigenze dei più giovani soprattutto, ma in generale della comunità tutta. Per il Comune di Melendugno significa intraprendere un percorso da portare avanti negli anni con la possibilità di creare un appuntamento fisso che gioverà al turismo, susciterà interesse dei media e promuoverà il territorio. E’ un format che attualmente non esiste lungo la costa adriatica salentina”.

Le location del Terra Terra music Fest

Quattro le location che ospiteranno eventi e musica giovedì e venerdì: la terrazza di Dentoni, la spiaggia dell’Orsetta con il main stage, la piazza della marina dove ci sarà il mercatino dell’artigianato e la terrazza della Casaccia. Sarà il pubblico a spostarsi di location in location, scegliendo lo stage preferito, e darà vita a un evento itinerante e colorato. Prevista anche una sessione di yoga all’alba che terminerà con colazione e musica.

Gli artisti

Questi gli artisti che si esibiranno: The Sweet Life Society, Mundial, Fucksia, Dj Dubin, Trevor, Brassers, Emenél, Tropical Vibes, Black Seed Sound System, Cheese Take, Castromassi Fam, Tropicalia, No Idols, Terra Terra Sound System, Ade & Steppo.

Il programma



27 luglio

ORSETTA STAGE

18-19:30 Terra Terra Sound System

22:30-23 Ade & Steppo (live)

23-23:45 Trevor (live)

23:45-01 The Sweet Life Society (live)

MARKET STAGE

19-21:30 Castromassi Fam (djset)

22:30-00:00 Castromassi Fam (djset)

LOGGIA STAGE

19:30-21:30 DJ Dubin

01:00-02:00 No Idols (djset)

TERRAZZA STAGE

21:30-22:30 Brassers (live)



* (da CALICI suonerà Tropicalia 21:00/00:00)

28 luglio

ORSETTA STAGE

23:00/00:00 Mundial (live)

00:00/01:00 Fucksia (live)

01:00/02:00 Black Seed Records Sound System

MARKET STAGE

9:00/21:30 Terra Terra Sound System (dj/live set)

22:30/00:00 DJ Dubin

LOGGIA STAGE

18:00/20:00 Emenél (djset)

21:30/23:00 Cheese Take (dj/live set)

TERRAZZA STAGE

20:00/21:30 Tropical Vibes (dj/live set)

* (da CALICI dj set 21:00/00:00)

Gli ospiti della rassegna

The Sweet Life society - Band piemontese che unisce le melodie vintage e le sonorità caraibiche con i beat dell’hip hop. Fiati e chitarra sulle basi e le voci esplosive dei due mc: Giulietta Passera e Moreno Turi aka Emenél.

Mundial - Progetto musicale salentino del cantautore Carmine Tundo, del maestro Roberto Mangialardo e del batterista Alberto Manco. Un particolarissimo percorso sonoro che dalle radici della musica salentina giunge alle nuove frontiere dell'elettronica moderna.

Fucksia - Band tutta al femminile composta da tre musiciste, cantanti e performer queer. La loro musica è un viaggio tra attitudine punk, sonorità techno e psichedelia.

Dj Dubin - Storico organizzatore del Tropical Party Salento, è da oltre vent’anni un promotore della musica a basse frequenze; i suoi dj set sono un mix di reggae, dub, bass music e sonorità mediterranee.

Trevor - Fabio Mazzei, in arte Trevor, è un giovane talento salentino che si avvicina al mondo del rap al’età di 13 anni per giungere ad aprire concerti di rapper italiani del calibro di Fabri Fibra, Salmo, Nitro , Noyz Narcos, Marracash, Guè Pequeno.

Brassers - Un organico eclettico formato da 5 musicisti professionisti provenienti da tutta Italia che presenta un repertorio ricco di sonorità pop, funky, hip hop, latin, riproponendo il concetto delle storiche street band di New Orleans.

Emenél - Progetto solista di Moreno Turi, cantante, producer, autore e compositore. Frontman degli Steela fino al 2012, ha collaborato con Africa Unite, Raiz degli Almamegretta. Attualmente sul palco a fianco di Roy Paci e Aretuska con il progetto “Valelapena”, è membro di The Sweet Life Society.

Terra Terra Sound System - Progetto musicale che arriva da Potenza e propone selezioni esclusivamente su vinile che variano dal reggae roots al dub, con particolare attenzione alle produzioni italiane.

Ade & Steppo - Duo di rapper salentini.