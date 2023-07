I Boomdabash a Gallipoli: lo show fa impazzire il Gondar. E c'era anche Alessandra Amoroso. L'intervista: «Venduti? Ecco perché»

Hanno colpito al cuore Gallipoli, i Boomdabash. A casa propria, in quel Salento tante volte cantato nei propri brani. E l'affetto del pubblico è stato evidente, nonostante il concerto iniziato piuttosto tardi. Al Parco Gondar la band salentina, composta da Biggie Bash (Angelo Rogoli), Payà (Paolo Pagano), Blazon (Angelo Cisternino) e Mr.Ketra (Fabio Clemente), ha potuto contare anche su un'ospite d'eccezione: Alessandra Amoroso. Anche lei leccese. E' stato uno dei momenti più belli di un concerto carico di emozioni, con le canzoni del nuovo disco "Venduti" e con i successi di vent'anni di storia.

L'intervista

«Siamo ciò che abbiamo sempre sognato di essere, quando vent'anni fa iniziavamo a suonare con il nostro gruppo - sottolinea Biggie Bash, presentando il nuovo album, "Venduti", uscito qualche giorno fa - questo titolo è un atto di accusa, una rivalsa contro gli hater, coloro che ci accusano di aver ceduto alle politiche del pop.

Ci hanno chiamato "Venduti" e noi abbiamo deciso di intitolare così il nuovo disco, abbiamo trasformato una critica forte che ci è arrivata prevalentemente dal mondo del reggae, in una nuova opportunità di vita, producendo un album in cui c'è tanto reggae e tanta dancehall, un ritorno allo stile delle origini rivisitato e attualizzato grazie alla nostra esperienza».

I featuring

Tredici tracce e 9 inediti in aggiunta ai singoli già in rotazione come L'unica Cosa Che Vuoi, Heaven con gli Eiffel 65, Tropicana con la bellissima voce di Annalisa e Lambada in collaborazione con Paola & Chiara, per un intenso viaggio nel variegato mondo dei Boomdabash. «Siamo sempre stati dei grandi fan degli anni '90, sono stati i nostri anni, - spiega Biggie - e quando abbiamo visto Paola e Chiara al Festival di Sanremo abbiamo avuto subito l'idea di far qualcosa con loro seguendo il filone in cui abbiamo ripercorso quegli anni meravigliosi con la nostra musica». Tra i duetti spicca anche quello con Al Bano nel brano intitolato Sud in cui scelgono di raccontare, con sonorità e attitudini completamente diverse, gli aspetti più sensibili del Meridione, un brano che vede anche la partecipazione dell'Orchestra della Notte della Taranta, fortemente incentrato su tematiche di denuncia e popolari. La tappa di ieri sera a Gallipoli rientra nel "Summer Tour 2023, The party specialists", una grande festa a cielo aperto prodotta da Bpm Concerti e Trident Music, in cui per la prima volta la band si è esibita con un corpo da ballo. Nello show ci sono anche i ragazzi di Casa Surace per un'iniziativa improntata alla sostenibilità: la factory campana promuove Alto Mare, un progetto dedicato alla tutela degli oceani e delle balene ideato e sviluppato da Save the Planet. «Il tema ambientale è sempre stato tra le nostre priorità, è recente il nostro ultimo spot contro l'abbandono dei rifiuti in collaborazione con la Regione Puglia. - continua Biggie - Cerchiamo a modo nostro, di diffondere il più possibile la filosofia delle buone pratiche green, siamo da sempre al fianco dei tarantini contro l'Ilva. Porteremo sempre avanti la nostra lotta per la questione ambientale».

Ogni live di questo atteso tour percorrerà un vero e proprio viaggio nella storia musicale della banda salentina con tante sorprese. Come quelle di Gallipoli.