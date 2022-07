Nato Liam, figlio di Payà dei Boomdabash: gli auguri "vip"

Chissà se avrà preso dalla mamma ma con la testa del papà, quel che è certo è che Liam ha portato tanta gioia in casa dei Boomdabash. Fiocco azzurro per papà Paolo e mamma Valentina che ha dato alla luce il dono più atteso per due genitori.

Le foto sui social

Qualche strillo, gli occhi i grandi spalancati sul viso della sua mamma e poi stretto tra le braccia di papà ha portato musica nuova nella famiglia Pagano. Il suo arrivo annunciato sui social a marzo da Payà nel nel giorno della festa del papà, poi la prima ecografia tridimensionale a maggio, e poi finalmente, in una calda giornata di fine luglio, è arrivato al mondo con tutta la sua dolcezza il piccolo Liam. Ad accoglierlo e a dargli il suo benvenuto al mondo, insieme ai suoi genitori, tutto il personale medico che ha assistito mamma Valentina in sala parto. Qualche foto tutti insieme e pubblicata sui social per una gioia che la voce dei Boomdabash ha voluto condividere con tutti i fans del gruppo.

Gli auguri "vip"

Non sono mancati su Instagram gli auguri dei colleghi di Payà ai neo genitori. Messaggi di auguri da Alessandra Amoroso, a Saturnino, da Babyk a Francesco Arca, e agli altri componenti del gruppo