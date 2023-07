Cosa fare stasera in Puglia: da Bennato a Gualazzi, serata di concerti e feste. Ecco tutti gli appuntamenti

Un sabato di grandi eventi in Puglia. Dai concerti, con i Boomdabash al Parco Gondar di Gallipoli, ed Edoardo Bennato a Capurso (show gratuito), alle presentazione dei libri, con Malika Ayane ospite d'eccezione del Nardò Book Festival. E ancora la musica classica, dal chiostro dei Teatini di Lecce al Teatro Petruzzelli di Bari. Il jazz con Raphael Gualazzi, a Taranto.

Una serie di appuntamenti da non perdere. Scorri le slides per scoprirli e decidere cosa fare stasera.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

A Gallipoli questa sera, al Parco Gondar, il concerto dei Boomdabash, che presentano il nuovo album. Ci sarà anche Alessandra Amoroso? Non svelano nulla ma assicurano: "Sarà una serata indimenticabile".

Questa sera (ore 21 ingresso libero fino a esaurimento posti - info e programma 0832344267 - lecceinscena.it) nel Chiostro dei Teatini a Lecce con "Cairo Express" prosegue la lunga estate del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. I due docenti Nabil Bey Salameh (voce, chitarra, live electronics, daff), leader dei Radiodervish, e Fabrizio Piepoli (voce, oud, saz, pianoforte), affiancati da un ensemble di studentesse e studenti si muovono sapientemente tra rigore etnomusicologico e club culture metropolitana, facendo dialogare Oriente e Occidente, musica popolare del Sud Italia, maghrebina, mediorientale

La cantante Malika Ayane, in veste di scrittrice, sarà stasera a Nardò per il Salento Book Festival. Alle 22.30, all'Eclettico Castello di Nardò, in piazza Cesare Battisti, presenterà il suo libro "Ansia da felicità" (Rizzoli), vincitore del Premio Fuori Passaggi.

La serata del festival itinerante però avrà inizio alle 20.30 con Emanuele Altissimo e il suo secondo romanzo, un noir familiare dal titolo "L'avvelenatore" (Bompiani).

Incontra l'autore Jessica Niglio. Mentre alle 21.30 Laura Sgrò porterà il suo "Cercando Emanuela" (Rizzoli), libro in cui, da avvocato della famiglia Orlandi, racconta la sua battaglia per la verità. Sarà intervistata da Marco Cataldo.

Seconda giornata per il tradizionale appuntamento annuale con la "Sagra te lu Ranu", che torna e aspetta turisti e salentini, con la tradizione, il gusto, il folklore, la musica e tanto altro ancora. La 29^ edizione dell'evento, al via a Merine, frazione di Lizzanello, quest'anno si inserisce in un programma ricco di novità che segna una svolta per l'evento dell'estate merinese. Stasera sul palco gli Auballa, domani sarà la volta dei Ritmo Binario, Alta Frequenza.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Questa sera, alle 21, sul palco del Multiculturita Festival allestito sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo di Capurso, arriverà una vera e propria leggenda del cantautorato italiano: Edoardo Bennato.

Da questa sera e fino al 30 luglio torna "Alberobello Light Festival Life", quest'anno con un' edizione straordinaria con installazioni che riportano anche all'intelligenza artificiale ed una madrina d'eccezione, Helen Mirren. Cerimonia di apertura oggi alle 20.

Per il secondo appuntamento di "Notti di Stelle", la storica kermesse della Camerata Musicale Barese ideata dal direttore artistico M° Dino De Palma, al teatro Petruzzelli, questa sera dalle 21, si esibirà Stanley Clarke, uno dei massimi virtuosi del contrabbasso e del basso elettrico, vincitore di quattro Grammy Awards, che arriva a Bari con la sua nuova ed entusiasmante band 4ever.

Questa sera dalle 19.30, in piazza XX settembre a Mola di Bari, nel corso della Notte Bianca di Cinema&Letteratura di Puglia si terrà l'ultimo appuntamento del Driff 2023 durante il quale si terranno le premiazioni.

Cosa fare a Brindisi e provincia questa sera

Un recital e uno spettacolo di breakdance accoglieranno coloro che trascorreranno la serata a Mesagne. Oggi alle ore 21 l'atrio del castello ospiterà il recital di Sona Esperti Igityan in "Piano 900 L'armenia Di Arno Babadjanian". È questo il titolo della nuova tournée della pianista svizzero- armena Sona Igityan che ripercorre le pagine più intense della letteratura pianistica del secondo novecento armeno ed europeo.

Tre giorni di festa e musica a Torre San Gennaro e Campo di Mare marine di competenza di Torchiarolo e San Pietro Vernotico per la prima edizione del "Messapian Wine Summer Fest". L'evento promosso dal Gal Terra dei Messapi, con i due comuni e con Lab Communication e la Pro Loco Turchellis di Torchiarolo, si svolgerà oggi e domani sul Lungomare dei Marinai nella marina di Torre San Gennaro e sul piazzale panoramico di Campo di Mare.

Stasera, dalle ore 19, al via a Ceglie la II Edizione di Nucré, Rassegna di arte contemporanea. Il progetto, nato su iniziativa di Rita Urso e Arechi Invernizzi (Artopiagallery, Milano), si sviluppa quest'anno in due sedi: il Castello Ducale, nella Sala dei Sindaci e nelle Scuderie, riaperte per la prima volta al pubblico dopo oltre quarant'anni, sarà la sede della mostra collettiva "The Court Ballet" a cura di Roberto Lacarbonara; e il Trullo Rubina, in contrada Menzella, sempre nell'agro di Ceglie, ospiterà la mostra "Leggere gravità", progetto a cura di Arechi Invernizzi, dedicato a Rubina Ciracì.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Continua la quarta edizione del Taranto Jazz Festival vedrà sul palco dell'Arena Villa Peripato uno dei più raffinati e credibili chansonnier italiani: Raphael Gualazzi.

In formazione trio con Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria, Gualazzi è uno dei più creativi e sperimentatori jazzisti italiani, musicisti in grado di passare dal ragtime fino al jazz, al soul e al blues, senza dimenticare la canzone italiana di cui è stato protagonista in alcune memorabili edizioni del Festival di Sanremo.

Stasera alle 21, in piazza del Popolo a Maruggio, si terrà il sesto appuntamento dei Magna Grecia Awards 2023.

Il cinema sarà il grande protagonista della serata dal titolo "Tutto il mondo è un palcoscenico". Verranno premiati il regista e sceneggiatore pugliese Domenico De Feudis; l'attrice Amanda Campana, che interpreta Sofia nella serie Netflix "Summertime"; Emily Shaqiri, decretata tra le migliori attrici emergenti al "Festival Ragazzi e Cinema" del 2019; Federica Pagliaroli, nel cast della nuova stagione di "Che Dio ci aiuti"; Greta Esposito dalla fiction "Mare Fuori"; l'attore, cantante e modello Mario Ermito e Matteo Oscar Giuggioli, noto al pubblico per aver interpretato il film Netflix "Sotto il sole di Riccione".

"Insieme per la Romagna". "Orecchiette nelle nchiosce" (con la sua associazione "Le idee non mancano") e Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche promuovono un evento di solidarietà stasera, alle ore 21, nel Castello episcopio di Grottaglie. L'occasione sarà un'anteprima di "Orecchiette nelle Nchiosce", in cui la manifestazione sarà presentata ufficialmente ai media e alla comunità.