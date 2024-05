Helen Mirren presenta una serie di appuntamenti a Torre Maizza

Helen Mirren, fondatrice di 'Save The Olives', sarà la madrina alla Masseria Torre Maizza a Savelletri (Brindisi) di una ricca programmazione di eventi musicali volti a supportare con una parte dei proventi la sua onlus. Sinergia filantropica tra artisti e performer all'ombra dell'antico uliveto risalente al XV secolo la Masseria, sofisticato indirizzo pugliese di Rocco Forte Hotels, già cultural partner della XXI edizione del Bari In Jazz Festival e main sponsor della 50esima edizione del Festival della Valle d'Itria, si trasformerà per l'occasione nel palcoscenico ideale per una serie di eventi.

Gli eventi

Si parte il 20 giugno con gli allievi dell'Accademia Celletti in concerto per pianoforte e voce con 'Il Belcanto, da Handel a Bellini: la storia del Festival della Valle d'Itrià, seguirà l'artista britannico Ray Gelato accompagnato in jam session dai sassofoni di The Giants in 'The Godfather of Swing (6 luglio), il pianista brasiliano Amaro Freitas (26 luglio), il cantautore carioca Leo Middea (8 agosto).

Ad accompagnare gli ospiti di Masseria Torre Maizza anche l'arte contemporanea, grazie alla collaborazione con la Galleria Deodato Arte. Dagli spazi milanesi della caleidoscopica galleria alla Puglia con una selezione di capolavori ispirati alle armonie della musica e ai sapori del cibo. Le pareti bianche della tenuta del Cinquecento accoglieranno fino al 30 ottobre le creazioni dai tratti stravaganti di Daniele Fortuna e Marco Lodola, affiancate dai pezzi dalle tonalità vibranti di Romero Britto e Arnaud Nazare-Aga.