Nel fine settimana in puglia torna Road to Battiti: sul palco Irama, Annalisa e Tananai

Nuovo appuntamento con “Road to Battiti”, in attesa del del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Grandi ospiti anche questo fine settimana, sabato 1 giugno a San Ferdinando di Puglia e domenica 2 giugno a Giovinazzo. Sul palco Irama, Annalisa e Tananai.

San Ferdinando

Sabato nel Comune della Bat, San Ferdinando, ci sarà Irama. L’appuntamento è in viale Giovanni XXIII. Lo spettacolo inizierà alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Irama per l’intervista, che sarà realizzata sul truck della radio del sud, in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione. Irama eseguirà due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live da quest’anno in onda anche su Canale 5. Irama da qualche giorno è in radio con il suo nuovo singolo, “Galassie”, un brano che si colloca esattamente al centro tra i suoi brani più struggenti e i più ballabili e liberatori.

Giovinazzo

Domenica, invece, a Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, ci saranno Annalisa e Tananai.

Anche in questo caso lo spettacolo avrà inizio alle 18 e andrà avanti fin quando nello studio mobile della radio del sud non arriveranno i due artisti per le interviste. Al termine, l’esibizione sul cuore di “Road to Battiti”, dove canteranno entrambi due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live.

Tananai è in radio da settimane con “Veleno”, brano arrivato dopo un anno da protagonista che lo ha visto in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023 con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quintuplo disco di platino).

Annalisa continua a vivere un periodo d’oro. E’ l’artista femminile più certificata dell’era Fimi. Un successo inarrestabile, dal settembre 2022, con l’uscita di “Bellissima“, fino ad oggi, con il brano sanremese “Sinceramente”, passando per “Mon amour” ed oggi radio con “Istinto animale”, il pezzo di Don Joe che la vede al fianco di Guè ed Ernia.

L’accesso al “Road to Battiti” è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.