“L’arte è lo sforzo incessante di competere con la bellezza dei fiori e non riuscirci mai”, diceva Chagall. Sono ore di lavoro febbrile nel centro storico di Leverano che si appresta ad accogliere migliaia di visitatori per l’edizione 2024 di “Leverano in fiore”, la tre giorni dedicata al mondo e all’arte del florovivaismo che dal 31 maggio al 2 giugno riempirà di profumi e colori le vie ed i vicoli dell’antico borgo salentino.

Il tema delle radici, per narrare il territorio



Il tema di quest’anno sarà Roots-Radici, a simboleggiare il carattere internazionale di una festa che richiama artisti del fiore da ogni parte del globo, ma che al tempo stesso è fortemente radicata all’identità di una comunità che intorno al florovivaismo ha saputo costruire un segmento economico forte e moderno su cui innestare la narrazione del territorio. E “Leverano in fiore”, realizzata dall’omonima associazione in collaborazione con il Comune, la Regione Puglia, la Camera di Commercio, la Provincia di Lecce e la Ivan Bergh Floral School, è la sintesi di questa vitalità oramai da quarantuno edizioni. Erano, infatti, i primi anni Ottanta quando Leverano con la sua festa si apprestava a diventare a tutti gli effetti la città dei fiori. E poi c’è il concorso internazionale “Arteflorando”, organizzato dalla Ivan Bergh Floral School che quest’anno spegne le sue prime dieci candeline. Per l’occasione arriveranno artisti provenienti dalla Bielorussia, dall’Ucraina, dalla Croazia, dalla Cina, dal Giappone, dal Messico, dalla Lettonia, dal Belgio, dall’Armenia, dall’Estonia, dalla Slovenia, dalla Polonia, dall’Olanda, dalla Repubblica Ceca, dall’Ungheria, dalla Moldavia, da Singapore e ovviamente dall’Italia.

Oltre 300 florovivaisti al lavoro sulle opere nel borgo antico

Oltre 300 florovivaisti sono pronti a sfidarsi con una serie di prove e di installazioni attraverso le quali dare risalto, tramite i colori e le composizioni dei fiori, alla bellezza del centro storico di Leverano. Una manifestazione ricca di appuntamenti, di luoghi da visitare, di meraviglie artistiche da ammirare. Per la prima volta, in via Caracciolo, inoltre verrà allestita un’area food con le prelibatezze dell’enogastronomia locale. Quella che non mancherà nei tre giorni di festa sarà la musica per le vie del borgo antico. Ogni sera ad animare l’evento, protagonisti diversi della scena musicale del territorio a partire, venerdì 31 maggio, da Gigi Sabato e Mattia Carluccio, duo from Kalinka, presso la Chiesa di San Benedetto, gli Inner Town in Piazza Roma, i Reverso Duo presso la Chiesa Madre e The Music Generation in via Caracciolo. Un evento tutto da scoprire, ma anche da ascoltare grazie al podcast “Figli dei fiori”, organizzato dai giovani dell’associazione “Leverano in fiore” in collaborazione con NOU, Nuovi Orizzonti Urbani. Inoltre, per chi volesse conoscere più in profondità le peculiarità del territorio leveranese la Cooperativa di Comunità organizza “Costruire Legàmi – Esperienze in Fiore”, una serie di escursioni e attività laboratoriali per conoscere da vicino alcune delle più rinomate eccellenze enogastronomiche e ambientali del territorio. Non resta quindi che organizzarsi.

Ancora una volta, “Leverano in fiore” promette bellezza e incanto.

]© RIPRODUZIONE RISERVATA