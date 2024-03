Helen Mirren, dichiarazione d'amore per la Puglia e la lotta contro la Xylella: a Tricase il messaggio davanti alle telecamere

“Questa è una terra meravigliosa uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo. Amare la propria terra è trattarla bene, non sporcarla, non inquinarla, fallo anche tu nel tuo piccolo”. Ancora una manifestazione d’amore di Helen Mirren per il Salento, la Puglia e in particolar modo la lotta contro la Xylella grazie a uno spot di promozione del territorio, probabilmente della Regione, girato in provincia di Lecce.

Questa volta lo ha fatto nel cuore di Tricase, in piazza Pisanelli. E’ tornata davanti alla sua gente a manifestare con un messaggio ben chiaro, l’amore verso un patrimonio di ricchezza da salvare - unico al mondo, quello delle sconfinate distese di ulivi che popolano le campagne pugliesi e salentine.

L'omaggio alla Puglia

Il premio Oscar Helen Mirren non è la prima volta che omaggia la “sua” terra, che si occupa della lotta contro Xylella.

Gli appelli e i messaggi lanciati dal premio Oscar sono tanti: “I pugliesi devono combattere questa catastrofe uniti, senza più discutere tra di loro, per far sentire la loro voce all’Europa e per preservare la poesia di questa terra. Perché la Puglia è una poesia”.

L’attrice inglese, che si definisce una “contadina salentina”, più volte si è detta fiera di potersi sporcare le mani con la terra salentina, di amare il sole, il mare e il vento, e soprattutto “questa comunità straordinaria, di grande umanità e senso dell’accoglienza, da cui spero di sentirmi sempre più accettata”. La bellissima signora Mirren come è stata chiamata da una nonnina di quasi 90 anni presente a Tricase, “è una persona elegante, sempre con il sorriso, che si fa voler bene perchè fa del bene, come ha sempre fatto da quando ha messo piede nel Salento” . Insomma nel Salento c’è una nuova Regina che sa amare e farsi amare.