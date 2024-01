"Voci per un presepe", sorpresa a Tiggiano: Helen Mirren sull'altare recita due poesie

Non è da tutti avere un premio Oscar del calibro di Helen Mirren - che da domani 4 gennaio sarà al cinema con il film Wonder White Bird - sull'altare della chiesa del paese a recitare versi in inglese e in perfetto italiano sull'altare della chiesa del paese. La magia è avvenuta l'altra sera a Tiggiano - comune salentino di cui Helen Mirren e il marito, Taylor Hackford, sono cittadini onorari e vivono per buona parte dell'anno - dove l'attrice britannica è stata ospite dei musicisti salentini nell'ambito dello spettacolo "Una voce per un presepe".

Il video è di Lorenzo Vincenti