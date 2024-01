"Voci per un presepe", sorpresa a Tiggiano: Helen Mirren sull'altare recita due poesie

Non è da tutti avere un premio Oscar del calibro di Helen Mirren - che da domani 4 gennaio sarà al cinema con il film Wonder White Bird - sull'altare della chiesa del paese a recitare versi in inglese e in perfetto italiano sull'altare della chiesa del paese. La magia è avvenuta l'altra sera a Tiggiano - comune salentino di cui Helen Mirren e il marito, Taylor Hackford, sono cittadini onorari e vivono per buona parte dell'anno - dove l'attrice britannica è stata ospite dei musicisti salentini nell'ambito dello spettacolo "Una voce per un presepe".

Voci per un presepe

Nella chiesa madre di Sant'Ippazio, ieri sera, Rocco Nigro e Antonio Castrignanò con Rachele Andrioli, Redi Hasa, Luigi Marra e Gianni Gelao si sono esibiti in un’antologia di canti della tradizione musicale salentina e delle diverse regioni dell’Italia Meridionale per riscoprire un pezzo importante della nostra memoria storica, che attinge ad una tradizione devozionale millenaria.

Si è passati da “A nnatu”, poesia del parroco leccese don Franco Lupo musicata da Daniele Durante, alla rilettura di “Quanno nascette ninno” scritta nel XVIII secolo da Sant’Alfonso Maria De Liguori. Dalle Pastorali per zampogna del Centro-Sud Italia, alla struggente “Ninna nanna tu Bambinuddhi” in lingua Grika, da omaggi personali legati alla profetica notte a “La Strina” tratta dal repertorio dei Cantori di Martano.

Helen Mirren protagonista sull'altare

Ma il momento più emozionante è stato quando sull'altare è salita Helen Mirren che ha recitato in inglese "In Memoriam, (Ring out, wild bells) di Lord Alfred Tennyson e poi, in un perfetto italiano, "Natale" di Giuseppe Ungaretti. Il video è di Lorenzo Vincenti.

Il ringraziamento del Comune

Uno spettacolo così emozionante che anche il Comune di Tiggiano, sui propri social, ha ringraziato il cast artistico per il grande spettacolo andato scena in chiesa.