Tutti pazzi per il Salento che, con il suo fascino da “terra di confine”, attrae e conquista sempre più stranieri. Incluso Roger O’Donnell: il talentuoso pianista e tastierista, noto soprattutto per il suo lavoro nella celebre band inglese The Cure, formazione cult negli anni Novanta, affascinato dal Capo di Leuca, ha deciso di mettere radici a sud della Puglia, con l'acquisto di una villa da sogno con le caratteristiche tipiche dell’architettura salentina.

L'agenzia immobiliare: «Roger si innamorò subito del luogo»

«Tutto ebbe inizio un po’ di tempo fa - spiega Fabrizio D’amico, titolare dell’agenzia D’Amico immobiliare con sede nel Capo di Leuca - Roger O’Donnel venne in vacanza nel basso Salento. Fu amore a prima vista. Ci chiese subito di poter visitare alcune delle nostre ville. Voleva qualcosa di bello, con posizione panoramica e vista mare, immersa nel verde. Ne visitammo alcune ma solo una lo colpì per davvero. Ne rimase talmente attratto che fece in rilancio di 100mila euro rispetto al prezzo inizialmente concordato pur di non perderla. Fortunatamente non la perse e si risparmiò anche quei soldi offerti in più», spiega D’Amico. I lavori di ristrutturazione della villa saranno seguiti da Luca Zanaroli, noto architetto di Bologna.

Il musicista: «Qua ho trovato la casa dei miei sogni»

«Abbiamo conosciuto Fabrizio nel 2021 quando abbiamo iniziato a cercare casa in Puglia, è stato molto cordiale e ha reso tutto molto divertente - ha scritto in una nota il musicista inglese -. La prima volta non abbiamo trovato quello che cercavamo. Nel 2022 siamo tornati a dare un’altra occhiata e il secondo giorno Fabrizio ci ha portato nella casa dei nostri sogni. Abbiamo fatto subito un’offerta, ma purtroppo i venditori non erano ancora pronti. L’intermediazione di un professionista qualificato ha facilitato il processo d’acquisto ed oggi siamo decisamente felici della scelta fatta».

Secondo quanto riportato dall’agenzia immobiliare, «il pianista dei The Cure non ha solo scelto di acquistare una villa nel Salento ma non vede l’ora di completarla per trasferirsi in Puglia». Non è chiaro se definitivamente o, come accade con molti personaggi famosi, nei mesi estivi.

Colpito dalla bellezza dei paesaggi e delle persone

Potrebbe essere solo una forma di investimento? «Direi proprio di no», afferma D’amico che nel corso del tempo ha stretto un bel rapporto di confidenza e amicizia con il musicista: «Roger è desideroso di vivere questa terra per godere di tutte le bellezze che riserva. Di quelle paesaggistiche ma anche di quelle umane. È rimasto colpito dall’accoglienza, dalla cordialità e disponibilità della gente che abita questi posti. Ha paragonato il Salento ad un piccolo paradiso terrestre, un posto capace di dare serenità ma anche energia».

E conclude, rivelando un aneddoto su O’Donnell: «È una persona e non un personaggio. Estremamente umile nei modi di fare e di essere. Quando ha saputo che mio figlio era appassionato di Formula 1 gli ha inviato una sua foto personale con Charles Leclerc. Un piccolo gesto ma molto significativo».

Tanti vip prima di lui: da Helen Mirren a Meryl Streep

La notizia dell’arrivo di O’Donnel ha subito suscitato curiosità nei piccoli borghi del Capo di Leuca, già abituati - a dire il vero - a questo genere di sorprese. Sempre più spesso, le celebrità scelgono la Puglia non solo come destinazione per le vacanze estive, ma anche come luogo in cui investire, acquistando masserie, castelli e ville super accessoriate per trascorrervi periodi significativi dell'anno o addirittura per trasferirsi stabilmente.

Le scelte sono molteplici, e gli investimenti non si limitano a personaggi dello spettacolo italiani. Infatti, la Puglia durante gli ultimi anni è stata bramata e scelta anche dai grandi attori hollywoodiani. Si pensi al premio Oscar Helen Mirren e suo marito Taylor Hackford, tiggianesi di adozione da alcuni anni e già perfettamente inseriti nello spirito della comunità locale. Meryl Streep ha acquistato una dimora storica affacciata sul mare a Tricase Porto, in zona Mito. Poi ancora, Kim Basinger, icona hollywoodiana degli anni ottanta, la quale nel luglio scorso, ospite di Helen Mirren a Tricase, avrebbe confessato di essersi innamorata di questa terra e di voler acquistare casa. La stessa cosa fece qualche anno fa Whoopi Goldberg, la quale in un video postato sui social si mostrò stregata dalle piscine naturali di Marina Serra (Tricase).

Tutti i vip e i personaggi famosi che hanno scelto di acquistare nel Salento hanno spesso sottolineato la bellezza dei luoghi ma anche e soprattutto la bellezza delle persone che li abitano.