Dolce & Gabbana, party a bordo piscina a Borgo Egnazia. Sul palco Blanco e Diana Ross

L'intramontabile Diana Ross, uno scatenatissimo Blanco e una sempre elegante Helen Mirren che ha lanciato un appello per salvare gli ulivi del Salento. E' stata una serata magica a Borgo Egnazia, dove ieri sera si è tenuto il party di benvenuto di Dolce&Gabbana. Centinaia di persone, giunte da tutto il mondo - modelle, artisti, giornalisti, architetti e designer - hanno cenato a bordo piscina godendo dello spettacolo di una scenografia di luminarie e di tante esibizioni tra musica e teatro. Tra i tavoli anche i ballerini di pizzica con l'immancabile tamburello. Un "carnevale meraviglioso" come lo ha definito qualcuno dei fortunatissimi invitati.

Il discorso

Prima della cena, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno ringraziato i loro ospiti, arrivati da tutto il mondo. «Grazie per essere venuti qui a condividere con noi questo evento in questa splendida terra.

Siamo in Puglia per la prima volta con l'alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioiellerie e abbiamo scoperto un posto incredibile, bellissimo», hanno detto dal pulpito. «La Puglia è un luogo di tradizioni forti, proprio come la Sicilia, infatti anticamente faceva parte del Regno delle Due Sicilie».

E' stata l'attrice premio Oscar Helen Mirren - in quanto pugliese acquisita, con cittadinanza onoraria di Tiggiano - a fare gli onori di casa con un discorso poetico e divertente sulle bellezze della Puglia e le doti degli italiani in generale. «Benvenuti all'evento di Dolce & Gabbana Puglia. Sole, mare, vento. Benvenuti - ha detto Helen Mirren in inglese, rivolgendosi alla platea internazionale - in una terra di terra rossa, pietre bianche, mare turchese, olive verdi e vento invisibile». E poi ha scherzato: «Lasagne, Orecchiette, paparina, pasterelle, pastanache, crudo e olio d'oliva: parlo di cibo perché voi italiani siete interessati soprattutto al cibo». Poi una considerazione che Hele Mirren, bellissima nel suo abito bianco, ripete spesso quando parla delsuo amore per l'Italia: «In questa terra non c'è niente di artificiale, è tutto fatto a mano».

E dal momento che il piccolo pulpito sorgeva proprio davanti ad alcuni alberi di ulivo, Helen Mirren ha anche lanciato un appello per salvare gli ulivi, patrimonio della Puglia e del mondo intero, minacciati dalla piaga della Xylella.

La cena e il party

Dopo la cena a base di prodotti tipici pugliesi - il ristorante di Borgo Egnazia ha una stella Michielin - il party a bordo piscina. A sorpresa si sono esibiti prima i ballerini di pizzica, che hanno portato le loro coreografie anche tra i tavoli e poi l'italiano Blanco, apprezzato da tutto il pubblico internazionale, e la stella Diana Ross, che ha portato sul palco tutti i suoi più grandi successi, da "Upside down" e "Do you Know where you are going to?".

Tra un drink e un ballo, si è fatta l'alba. Ai curiosi non è sfuggito il ballo scatenato di Helen Mirren con Domenico Dolce.

I prossimi appuntamenti

Oggi la presentazione delle creazioni di Alta Gioielleria nello spazio ulivi di Masseria Pettolecchia, a Fasano. Domani la sfilata ad Alberobello della collezione donna e lunedì 10 luglio, ad Ostuni, sarà la volta della collezione uomo. La festa celebrativa di martedì 11, a Masseria San Domenico a Fasano, chiuderà gli eventi di lusso.