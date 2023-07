"Battiti live" chiama, Gallipoli risponde. Domani si replica al porto

Quando "Battiti live" chiama, Gallipoli risponde. E risponde forte. Grande festa, ieri sera per il passaggio della grande carovana del Cornetto Battiti live. Il pubblico delle grandi occasioni ha affollato l'area portuale della città sin dal pomeriggio, incurante del sole e del caldo, per assistere alle prove dei cantanti che si sono poi esibiti in serata.

Le star



Un parterre di stelle: Baby K, Mr.Rain, Sangiovanni, Claude, Emis Killa, Carl Brave, Gabry Ponte, Mara Sattei, Tiromancino, Enula, Achille Lauro, Rose Villain, Ariete, Angelina Mango, Berna, Rkomi, Irama, Leo Gassmann e Ciccio Merolla.

Ognuno di loro incantato dalla bellezza della città e dal calore di un pubblico che ha ricambiato con applausi, cori, mani al cielo e tanto divertimento. Si è ballato, ieri sera, a Gallipoli. E si aspetta domani sera quando "Battiti live" farà il bis con nuovi artisti per ballare ancora. I padroni di casa, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, sono ormai di casa nella Perla dello Ionio: tanti selfie per lei che nel pomeriggio ha passeggiato nella città vecchia e poi subito sul palco, dove insieme con il compagno di avventure televisive ha trascinato il pubblico nel vortice della musica e del divertimento.

Il cast di domani, domenica 9 luglio



Si replica domani, dunque, quando sul palco di Gallipoli saliranno Tananai, Bob Sinclar con Quinze, Fred De Palma, Ana Mena, di nuovo Baby K, Matteo Paolillo, Fedez e Annalisa. Ed ancora Rhove, Paola & Chiara, Aka 7even, Gabry Ponte, Shade, Federica Carta, Diodato, Alfa, Dara, Lolita, Valentina Parisse, Ramona Flowers. On the road: Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo, Emma da Canosa di Puglia e Giorgia da Otranto.



Anche quest'anno l'ingresso è libero. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l'evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l'hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it. L'evento approderà poi su Italia 1: gli 8,1 milioni spettatori totali e 16,5% di share ne hanno fatto il programma più visto martedì sera. Non resta che attendere per guardare sul piccolo schermo anche le puntate di Gallipoli.

