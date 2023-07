Aree sosta e navette per il porto: ecco il piano traffico/Dove parcheggiare

Per assicurare le migliori condizioni di sicurezza, rendere l’area del borgo città accessibile al solo traffico residenziale e garantire ai mezzi di emergenza e pronto intervento il rapido ed agevole raggiungimento di ogni punto della città durante l’evento di Battiti Live è stata emanata una apposita ordinanza sul piano traffico gallipolino.

Cinque aree sosta



Per chi arriva a Gallipoli da fuori città sono cinque le aree di sosta sulle direttive d’ingresso alla città: area di sosta di via Rossellini, per coloro che provengono dalla statale 101, largo Guardia Costiera e l’area di sosta di lungomare Marconi adiacente la Guardia Costiera esclusivamente per i residenti del Centro Storico e gli autorizzati per l’accesso alla Ztl portuale, che potranno sostare esponendo l’apposito pass, l’area destinata alla sosta di via Alfieri, nonché, via Pavia e aree limitrofe, per coloro che provengono da Alezio, l’area parcheggio di via Zacà, per coloro che provengono dalla statale 274, il lungomare Galileo Galilei, lungo tutto il tratto della “passeggiata Foscarini”.

Le navette e divieti

Inoltre ci sarà un servizio navette per l’area portuale con un prezzo calmierato, ovvero tre euro a persona. Non si potrà transitare nel centro storico «totale interdizione al traffico veicolare», dalle 19,30 sino alla fine dell’evento in ambedue le giornate. Un divieto che riguarda qualsiasi tipo di veicolo e di persona compresi i disabili e gli abitanti del centro storico. Divieto di sosta inoltre su ambo i lati del tratto della riviera Cristoforo Colombo compreso tra via Roncella ed il bastione San Giorgio, dalle otto di oggi fino all’una del 10 luglio, ma anche delimitazioni del senso di marcia.

Divieti d’accesso anche su lungomare Marconi e su molte strade cittadine, anche centrali che saranno inaccessibili già dal mattino di oggi.

Divieto d’accesso su Corso Roma dalle 10 di oggi fino all’una a tutte le categorie di veicoli a partire da piazza Giovanni XXII e negli stessi orari divieto di transito anche su via Bianco, via Napoli, via Maglie, via Castriota, via Kennedy, via Brindisi, Lungomare Galilei. Naturalmente, l’ordinanza, contiene anche alcune deroghe: “fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele indispensabili ad evitare pericoli per la pubblica incolumità, i divieti e gli obblighi suddetti non si applicano ai mezzi di soccorso, forze di polizia e limitatamente al transito, ai veicoli operativi a servizio dell’evento; limitatamente al transito, a passo d’uomo, nelle strade precedentemente elencate, salvo eventuali ulteriori prescrizioni imposte dalla segnaletica stradale presente e/o dal personale di Polizia Locale, i veicoli destinati al trasporto dei disabili, servizi di linea, carico/scarico di merci, taxi e navette con conducente.

