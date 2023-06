Battiti live, a Bari pronto il piano traffico: previste le navette

La tappa barese di Radio Norba Cornetto Battiti Live proseguirà anche nelle serate di domani e dopodomani. Pronto anche il piano traffico. I primi divieti sono già partiti nei giorni scorsi ma sono validi fino al prossimo 28 giugno. Si parte dal divieto di fermata su lungomare Imperatore Augusto tra piazzale IV Novembre e la stradina di accesso a piazza Mercantile, al divieto di circolazione fino al 28 giugno, nel tratto del lungomare Imperatore Augusto, tra la stradina di accesso a piazza Mercantile (tra giardini della Croce Rossa Italiana e i campetti di calcio intitolati a Michele Fazio, altezza Fortino Sant'Antonio) e piazzale IV Novembre. Sarà permesso il transito ai veicoli sul lungomare Imperatore Augusto, stradina di accesso a piazza Mercantile, per le operazioni di carico e scarico su piazza Mercantile e piazza Ferrarese (con le stesse modalità previste per il varco di via Genovese) dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18. Su via Genovese sarà in vigore l'obbligo di fermarsi e dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra, nei pressi dell'intersezione con il lungomare Imperatore Augusto per i veicoli che provengono dal centro storico.

Sabato e domenica, divieto di fermata su corso Cavour, tra piazzale IV Novembre e via Piccinni; nell'area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti e il prolungamento di via Dante (di fronte all'Hotel Oriente); su corso Vittorio Emanuele II tra piazzale IV Novembre e via Melo e lungomare Di Crollalanza, tra il molo San Nicola e piazzale IV Novembre. Negli stessi giorni, dalle 14 alle 24, divieto di transito su piazzale IV Novembre; corso Cavour, tra piazzale IV Novembre e via Piccinni; corso Vittorio Emanuele II, tra piazzale IV Novembre e via Melo; lungomare Di Crollalanza, tra molo San Nicola e piazzale IV Novembre; e su via Genovese. In vigore, inoltre, la direzione obbligatoria a destra su corso Vittorio Emanuele II in prossimità dell'intersezione con via Andrea da Bari per i veicoli verso piazzale IV Novembre; su via Benedetto Petrone in prossimità dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II per i veicoli verso corso Vittorio Emanuele II. Direzione obbligatoria a sinistra, invece, su corso Cavour in prossimità dell'intersezione con via Piccinni per i veicoli che vanno verso piazzale IV Novembre; su via Melo in prossimità dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II per i veicoli che vanno verso corso Vittorio Emanuele II; e sul lungomare Di Crollalanza in prossimità dell'intersezione con piazza Eroi del Mare per i veicoli verso piazzale IV Novembre. All'interno del perimetro interessato dall'evento potranno accedere i mezzi dell'organizzazione, che a sua volta dovrà garantire l'accesso al fortino in alcune giornate per eventi già programmati. La Polizia locale garantirà la circolazione sul lungomare imperatore Augusto fino all'altezza del Fortino, procedendo dall'Autorità portuale verso il Teatro Margherita.

Sono stati inoltre previsti una serie di variazioni dei percorsi dei bus urbani delle linee 2, 2/, 10, 12, 14 e 42. Per le navette A, B e C il 24 giugno la prima partenza è prevista alle ore 05.30 e l'ultima alle ore 02.30. Il 25 prima partenza ore 06.30 ed ultima alle 02.30. Sarà soppressa la navetta AB. Verranno inoltre istituite delle aree di sosta (attive dalle 5:15 alle 2:30) a Pane e Pomodoro, Largo 2 Giugno e Vittorio Veneto.