Battiti Live, cento big in Puglia: la grande estate della musica

Continua con un cast di altissimo livello il Radio Norba Cornetto Battiti live. L'evento, definito dalla direttrice di ItaliaUno Laura Casarotto, la «kermesse musicale più attesa dell'estate», tornerà a far cantare e ballare nella seconda e terza serata in programma, previste per domani e domenica. Lo scenario è quello del lungomare Imperatore Augusto di Bari, la conduzione è affidata all'affiatatissima coppia Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la partecipazione dell'influencer Mariasole Pollio, che con ritmo ed entusiasmo accompagneranno tutte le esibizioni degli artisti. L'edizione 2023 di Battiti Live non conta soltanto le date del main stage a Bari e a Gallipoli il 7 e 9 luglio, sono 16 infatti gli appuntamenti totali diffusi lungo tutta la Puglia, toccando ben 13 città. Lo spettacolo, che coinvolge oltre 100 artisti, farà tappa anche a Giovinazzo, dove lunedì saranno ospiti Marco Mengoni ed Elodie, per la prima volta insieme in un nuovissimo singolo intitolato "Pazza musica" uscito un mese fa e poi, ancora, lo show si sposterà con altri artisti on the road verso Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici e nel Salento a San Foca di Melendugno e Otranto, la città a sud-est ospiterà invece la cantante Giorgia martedì, una delle voci femminili più belle di sempre.

E a proposito di artisti di successo, attesissimi domani gli Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante. Mentre on the road si esibiranno domani i Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste. Mentre domenica sera sarà la volta di Elettra Lamborghini, Lda, Boomdabash, Tananai, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Ana Mena, Guè, Ariete, Ofenbach e Svea, Colapesce Dimartino, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Benji e Finley, Rondodasosa, Clara, Aiello, Alvaro De Luna, Cioffi, Aaron. Super ospiti anche per l'on the road, ovvero Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra. Il RadioNorba Cornetto Battiti Live andrà in onda sempre in diretta su RadioNorba e Telenorba e ogni martedì su ItaliaUno con sei puntate che ci faranno compagnia fino alla metà di agosto.

Successo di pubblico

Il RadioNorba Cornetto Battiti Live riscuote da anni un forte successo di pubblico come confermano non solo le presenze live, ma anche i dati di share registrati, la direttrice di Italia 1 Laura Casarotto in merito dichiara: «l'ultima edizione è stata la più vista di sempre con una media dell'11.3% di share (15.2% di share sul target 15-64 anni, il più pregiato per gli investitori pubblicitari). Un successo confermato anche dall'ottimo riscontro tra i giovanissimi dove ha raggiunto una share del 23.7% tra i 15-24enni». Appuntamento domani sera a Bari, dunque, lì sullo sfondo del mare dove mercoledì, nella prima serata ufficiale, si sono esibiti a sorpresa i Negramaro, lasciando senza parole i presenti. La band più amata d'Italia, reduce dal successo ottenuto alle Terme di Caracalla di Roma durante le prime tre date di "N20 Tour", ha voluto presenziare a tutti i costi in uno degli eventi più famosi che si svolgono in Puglia, la loro terra d'origine, compiendo secondo il presidente della Regione Michele Emiliano «un grande gesto d'amore». Felici e carichi i conduttori dello show: «Siamo prontissimi - dichiara Alan Palmieri - Il cast è come sempre di altissimo livello. Lavoriamo costantemente per migliorare il contenuto e quest'anno crediamo di aver fatto un upgrade. Ci saranno delle importanti novità dal punto di vista scenico. Sarà bellissimo, ancora più coinvolgente, per tutti, artisti e spettatori». Felice ed emozionata anche Elisabetta Gregoraci che sottolinea: «Quella di Battiti è una vera famiglia e relativamente alla Puglia che la ospita ormai da anni aggiunge - Questa regione mi ha ormai adottata. Il calore delle persone è incredibile e poi è bellissimo, ogni anno, scoprire angoli sempre nuovi». Anche quest'anno l'ingresso al RadioNorba Cornetto Battiti Live è libero, fino al raggiungimento delle capienze consentite.