Il villaggio di Battiti Live: con Tv Sorrisi e Canzoni per conoscere gli artisti

Sono tante le novità dell'edizione 2023 di Radio Norba Cornetto Battiti Live, obiettivo principale quello di permettere a tutti, bambini, giovani, adulti e anche anziani, di vivere appieno l'esperienza di festa. Tra queste vi è la nuova media partnership con Tv Sorrisi e Canzoni che, per la prima volta quest'anno, accompagnerà il concerto itinerante, organizzato da Radio Norba, in giro per le piazze più belle del Sud Italia. All'interno di questa collaborazione nasce il villaggio esperienziale Battiti Square, dove il pubblico potrà immergersi nel mood di Battiti Live grazie alla postazione itinerante di Radio Norba, affiancata da un'area dedicata ai più piccoli, dai food trucks, e all'area Talk realizzata in collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni. Il programma collaterale si terrà in occasione delle tappe di Bari 23, 24 e 25 giugno e di Gallipoli 7, 8 e 9 luglio. All'interno del villaggio Battiti Square 2023 sarà presente un palco esclusivo sul quale Tv Sorrisi e Canzoni organizzerà un palinsesto ricco di incontri, oltre a seguire in prima linea i concerti e il backstage di Radio Norba Cornetto Battiti Live con contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui social. Battiti Square aprirà i battenti già questa mattina a partire dalle ore 10 e resterà attivo fino alle 13, per riaprire nel pomeriggio dalle 17 alle 23, stessi orari previsti anche per domani e domenica. Artisti di strada, marching band, jam session, laboratori musicali per bambini, djset, percussioni, attività sportive e tanto ancora arricchiranno lo spettacolo di ogni giornata. Variegato ed esclusivo il palinsesto di incontri organizzati nell'Area talk di Tv Sorrisi e Canzoni che intratterrà il pubblico con contenuti imperdibili: tra gli appuntamenti più attesi ci sono le interviste aperte al pubblico, da parte della redazione di Tv Sorrisi e Canzoni ad alcuni degli artisti di maggior successo del panorama musicale italiano, come Wax e Levante, Clara e Fred De Palma, Achille Lauro, Mr Rain e Annalisa.

La prima community per la generazione Z

Fresca di questa ultima edizione anche la collaborazione con Webboh, la prima community digitale dedicata alla generazione Z, da quest'anno digital media partner di Battiti e Tv Sorrisi e Canzoni, che terrà incontri con i talent emergenti della GenZ. Tra i tanti creator presenti, ci saranno Charlotte M con il cantante Ascanio, la creator Sofia Crisafulli e la comica pugliese Glenda Resta. Inoltre, nell'Area Radio, sarà possibile assistere alle trasmissioni in diretta di Radio Norba, mentre nell'Area Cinema saranno trasmessi i cortometraggi di Battiti Story e le performance indimenticabili di questi 20 anni. «Sono molto felice perché questa collaborazione tra Battiti Live e Tv Sorrisi e Canzoni è davvero speciale: fa bene al pubblico, che troverà tante proposte interessanti, a Battiti e Sorrisi, visto che ci permetterà di incontrare fisicamente i nostri lettori e creare un rapporto diretto con chi ci segue sempre» ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Il racconto di Tv Sorrisi e Canzoni al Radio Norba Cornetto Battiti Live potrà essere seguito minuto per minuto da tutti gli appassionati di musica e dalla fedelissima community di Sorrisi che conta 1 milione di follower sui canali social del brand e moltissimi lettori. Battiti Square, infine, all'insegna del divertimento, conterà anche un'area dedicata all'engagement curata dai grandi partner commerciali di questa edizione, con tanti gadget a disposizione e ulteriori attività.