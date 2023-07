Battiti live torna a Gallipoli: musica protagonista in riva al mare/Ospiti e scaletta

Battiti live torna a Gallipoli, nel Salento. L'appuntamento è per domani, con inizio alle 21, nell’area portuale di Gallipoli, si terrà la prima delle due serate salentine. L’altra è in programma domenica 9. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta da Radio Norba e Telenorba. Ecco gli ospiti e la scaletta.

Gli ospiti e la scaletta

Tantissimi gli ospiti sul palco: Baby K, Mr.Rain, Sangiovanni, Claude, Emis Killa, Carl Brave, Gabry Ponte, Mara Sattei, Tiromancino, Enula, Achille Lauro, Rose Villain, Ariete, Angelina Mango, Berna, Rkomi, Irama, Leo Gassmann, Ciccio Merolla. On the road da Peschici Matteo Paolillo, attore ed autore di “Mare Fuori”, la fortunata serie Tv. On the road da Taranto Fedez, Articolo 31 e Annalisa, che nella puntata del 7 luglio raggiungerà anche il palco di Gallipoli. Infine, da Giovinazzo, l’on the road di Marco Mengoni ed Elodie.

Il villaggio di Battiti live



Sempre domani aprirà Battiti Square, il grande villaggio con artisti di strada, marching band, jam session, laboratori musicali per bambini, dj set, percussioni, attività sportive e tanto ancora.

Per tutto il weekend sarà possibile partecipare a numerose attività in programma ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Nell’Area Radio sarà possibile assistere alle trasmissioni in diretta di Radio Norba, nell’Area Cinema saranno trasmessi i cortometraggi di Battiti Story, le performance indimenticabili di questi 20 anni, nell’Area Talk Tv Sorrisi e Canzoni, media partner di Battiti Live da questa edizione, organizza un palinsesto ricchissimo di incontri e interviste aperte al pubblico e, in collaborazione con Webboh, la prima community digitale dedicata alla generazione Z, da quest’anno digital media partner di Battiti, Tv Sorrisi e Canzoni terrà incontri con i talent emergenti della Genz.