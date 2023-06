Emma dal palco di Battiti in dialetto: «Esistiamo anche noi, il Salento non è solo friselle e ombrelloni»

«Esistiamo anche noi», ha gridato Emma Marrone dal palco del Battiti Live di Bari. La cantante salentina dopo essersi esibita con il suo ultimo singolo "Mezzo mondo", ha parlato direttamente con il pubblico, in migliaia, assiepato sotto il palco della kermesse pugliese di Radio Norba.

Il Salento non è solo estate

«Mi sono stancata di sentire che il Salento è solo friselle, l'estate, gli ombrelloni, il mare, noi siamo molto di più - ha detto Emma - solo che si dimenticano di noi forse perché siamo troppo in basso». La cantante di Aradeo ha poi puntato il dito contro gli amministratori. «Qui i giovani vogliono lavorare, ma dateci le strutture per farlo», ha urlato dal palco sul lungomare barese.

In dialetto salentino

È passata poi a parlare in dialetto salentino riprendendo la canzone famosissima dei Sud Sound System. «Non mi dimentico delle radici che ho, io sono terrona come voi. Me ne sono andata, perché qua non c'è niente, non ci danno niente», ha detto Emma ringraziando tutti e tornando dietro le quinte.