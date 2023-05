Emma ospite da Fiorello, la battuta sull'orario: «Una parte di me è ancora a letto»

Dopo i Boomdabash questa mattina da Fiorello è stato il turno della salentina, Emma Marrone. Visibilmente scossa dall'orario - il programma va in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì, dalle 7:15 alle 8:00 - la cantante ha indossato dei grandi occhiali scuri per coprire gli occhi.

Con Fiorello

«Non sono pronta, una parte di me è ancora a letto sotto il trapuntino, credo - ha scherzato Emma - Però per Fiore questo e altro». La cantante, da Fiorello, ha raccontato come e quando è nata l'idea del brano "Mezzo mondo". Un mix perfetto tra la sua natura scherzosa e la forza che la contraddistingue.

L'esibizione

Emma, durante il programma, si è esibita con il nuovo singolo "Mezzo mondo", con una coreografia che l'ha vista al centro tra i ballerini vestiti con tuta verde e la testa coperta, mentre portavano nella mani delle grandi foglie di palma.