Emma Marrone pronta per Sanremo: il video che fa impazzire i fan. «Ci vedremo ogni giorno fuori dall'hotel»

Emma Marrone pronta per Sanremo. E il video della vigilia, a tratti provocante e a tratti elegante, fa impazzire i fan sui social. Con la pelliccia aperta e in intimo, cammina per il corridoio di un hotel (presumibilmente). E raccoglie applausi - virtuali, ovviamente - e incoraggiamenti di followers e fan.

Apnea, cosa vuol dire

A Sanremo con il singolo Apnea, che «parla di un’emozione bellissima - spiega sui social -, così bella da togliere il respiro: rivedere dopo tanto tempo una persona importante, raggiungere un obiettivo per cui si è lavorato a lungo e con dedizione, abbandonarsi a un bacio intenso quando c’è un’intesa speciale…».

«Ci vedremo qui a Sanremo, davanti al mio hotel, e ogni giorno ci daremo appuntamento per restare per un po’ tutti senza fiato.

Per ora non aggiungo altro, voi tenete d’occhio le mie storie», ha aggiunto.