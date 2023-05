Anche Fiorello scherza sulla sirena "curvy" di Monopoli durante Viva Rai2

Anche Fiorello, durante il programma «Viva Rai2», ha commentato la discussa statua della sirena di Monopoli , in provincia di Bari, che ha fatto il giro del web nei giorni scorsi, non solo in Italia, ma anche all'estero, tanto che ad averne parlato è stato anche il quotidiano britannico The Guardian.

Le battute nel programma

"A Monopoli non si smentiscono mai. Io voglio andare a vivere a Monopoli", ha scherzato lo showman siciliano, che durante il programma ha letto la notizia insieme ai suoi collaboratori. Parlando della statua, realizzata dagli studenti dell'Iiss «Luigi Russo» della città e collocata in piazza Rita Levi Montalcini accanto a un'area giochi per bambini, Fiorelllo ha detto: "È un po' pronta per Onlyfans" e ancora "Mettere dei pixel". Poi la promessa davanti ai telespettatori. "Appena verrò a Monopoli è il primo posto dove andrò. Mi metterò lì e mi farò un bel selfie", ha detto chiudendo la notizia, tra le risate del gruppo.

La vicenda

La sirena «curvy» era stata al centro di numerose polemiche tra chi la riteneva raccapricciante e chi invece, come il preside della scuola, un omaggio alla femminilità e alle sue forme, di tutti i tipi.