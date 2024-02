Emma a Sanremo: «Ho passato un momento di "apnea" molto importante nella mia vita». Tour in autunno: concerto anche in Puglia

«Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione e le emozioni sono sempre diverse, perché per quanto una persona possa essere un'artista, tornare più volte a Sanremo, in realtà è come se fosse sempre la prima volta», parola di Emma Marrone in gara al Festival con il brano "Apnea".

Grata e riconoscente, Emma dedica un sentito ringraziamento ai suoi fan, veri pilastri del suo percorso artistico. Il loro costante affetto e la loro presenza hanno rappresentato un faro luminoso nei momenti più bui della sua vita. E annuncia il suo prossimo tour: c'è la data del concerto anche in Puglia.

Come stanno andando questi giorni del Festival e questa edizione ha un sapore diverso?

«Giornate belle, full e tutto ricco di energia.

Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione e le emozioni sono sempre diverse, perché per quanto una persona possa essere un'artista, possa tornare più volte a Sanremo, in realtà è come se fosse sempre la prima volta, ma è il solito frullatore di impegni, prove, conferenze stampa, interviste. Quest'anno è un'edizione incredibile, tanti mega artisti sul palco, quindi più che una competizione mi sembra un grande festival dove ognuno di noi sta presentando il suo lavoro e la sua arte».

“Apnea”, è uno stato fisico, mentale o entrambi?

«Entrambi. Non ho mai scollegato la testa al corpo, anzi, molto spesso sono sempre collegati. Ho passato un momento di Apnea molto importante nella mia vita (legata alla malattia e alla perdita del padre, ndr) e adesso sono pronta a ritornare a respirare. L'ho fatto per grado, per piccoli passi. È questo che mi sono sentita di fare in quest'ultimo periodo. Il pubblico mi ha aiutato tantissimo».

Dopo Sanremo?

«Ci sarà grande festa l’11 novembre al Forum di Milano e quest’estate torno live in giro nei principali festival italiani, però nel mezzo chissà, possono sempre succedere cose».

Le date del tour

In autunno l'artista salentina sarà in tour: si comincia lunedì 11 novembre al Forum di Assago, il 14 novembre Emma sarà a Roma al Palazzo dello Sport. Domenica 17 novembre invece l'artista sarà salentina sarà in concerto al Palaflorio di Bari.