Sanremo 2024, la prima volta di una canzone interamente in salentino all'Ariston. Alessandra Amoroso e i Boomdabash conquistano i social. I Sud: «Grazie»

"Le radici ca tieni" dei Sud Sound System è la prima canzone interamente in dialetto salentino cantata durante un'edizione di Sanremo. È successo ieri sera sul palco dell'Ariston, nel corso della serata cover, con il brano eseguito da Alessandra Amoroso (in gara) con la partecipazione dei Boomdabash. Il Salento al centro, più che sullo sfondo. L'esibizione parte con una canzone che ormai da anni riflette l'orgoglio di essere salentini, scritta e cantata dai Sud Sound System. E dal gruppo leccese arriva un ringraziamento su Instagram: «Grazie Alessandra noscia».

Il duetto, che poi è continuato con "Mambo salentino" (neppure a dirlo...), è piaciuto tanto sui social.

Amoroso mette in mostra le proprie radici, appunto. E lo fa con un altro gruppo del Salento, capace di scalare le classifiche negli ultimi anni e di calcare già quel palco in modo importante. Si

Era già successo negli ultimi anni di assistere ad alcuni brani con delle frasi in salentino, ma mai un'intera canzone, come nel caso di "Le radici ca tieni". Dopo il bacio, anche questo tutto leccese, tra Emma e Giuliano Sangiorgi nella serata di giovedì, ancora un segno di amore per la propria terra. Alessandra e i Boom non hanno dimenticato - questo è certo - le radici "che tengono".