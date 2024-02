​La felpa (con un cuore) del suo ex liceo in regalo dagli studenti alla dottoressa dopo l'intervento salva-vita a un salentino

Un cuore stampato, grande come un grazie sincero. Gli studenti del liceo scientifico e linguistico "A. Vallone" di Galatina hanno voluto omaggiare della nuova felpa della scuola la dottoressa Raffaella Mauro, 45enne di Galatina chirurgo vascolare a Bologna. Il gesto è stato spontaneo da parte dei rappresentati di istituto, dopo aver appreso la recente notizia dell'uomo galatinese in pericolo di vita, trasferito dall'aeroporto di Galatina a quello di Bologna per la ricostruzione dell'aorta. La dottoressa Mauro, ex alunna del Vallone, era nell'equipe che ha operato d'urgenza il concittadino.

«Appena mi è stata proposta - dichiara Angela Venneri, dirigente dell'istituto - ho accolto immediatamente l'iniziativa provvedendo a contattare personalmente la dottoressa. Uno scambio piacevolissimo in cui la nostra ex studentessa ha dichiarato il profondo legame con il liceo Vallone, dove la madre ha insegnato molti anni e da cui è partita la sua vocazione come medico».

Raffaella Mauro ha risposto ai ragazzi con un video messaggio: «Un pensiero meraviglioso, grazie davvero - dice la dottoressa - Sono molto legata al Vallone, lì sono legati i miei ricordi più belli e la presa di coscienza di quello che sarebbe stato il mio futuro. È lì che ho incontrato persone illuminate che hanno capito quali fossero le mie attitudini.

Ho appreso un metodo di studio grazie al quale ho sintetizzato cinquantasette esami di medicina e non posso non ringraziare per questo la mia professoressa di italiano, Clara Sabella. A voi, cari ragazzi, l'invito a perseguire i vostri sogni con impegno e metodo perché tutto ciò che si desidera fortemente arriva a conclusione. Uso le parole che ha usato Allevi l'altra sera a Sanremo: quando tutto crolla, resta l'essenziale. E l'essenziale, ragazzi, lo acquisite ora».