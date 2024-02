Città a 30 all'ora: mercoledì i sindaci si ritrovano a Bologna. Salvemini porta il contributo di Lecce

Ci sarà anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, alla maratona dei sindaci a Bologna per confrontarsi su Zone 30, sicurezza stradale e autonomia delle città. Trenta voci tra amministratori, esperti e associazioni che prenderanno parte al convegno nazionale “Più piano, più sicuro” come annunciato dal primo cittadino di Bologna Matteo Lepore. Sarà proprio il primo cittadino salentino a portare all'attenzione nazionale l'esempio di Lecce che sulla scia di Bologna ha già attivato alcune Zone 30 in città: come nel quartiere di Borgo Pace, su viale Lo Re e in altre aree in prossimità degli istituti scolastici in città.

Il convegno

Il convegno nazionale sulle Città a 30 all'ora “Più piano, più sicuro” si terrà mercoledì 28 febbraio dalle 10, nell'auditorium Enzo Biagi di Salaborsa (piazza del Nettuno 3).

Dopo l'apertura dei lavori di Lepore sono previsti i contributi dei sindaci Roberto Gualtieri (Roma), Gaetano Manfredi (Napoli), Damiano Tommasi (Verona), Giorgio Gori (Bergamo), Michele De Pascale (Ravenna), Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, Michele Guerra (Parma), Settimo Nizzi (Olbia), Lorenzo Fiordelmondo (Jesi), Mauro Gattinoni (Lecco), del vicesindaco di Brescia Federico Manzoni e degli assessori e assessore alla mobilità Arianna Censi (Milano), Valentina Orioli (Bologna), Stefano Giorgetti (Firenze), e di Marco Granelli per l'Anci.

Spazio poi al confronto con alcune esperienze europee con i contributi della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, del giornalista Rai Stefano Tura, che racconterà l'esperienza di Londra, vissuta nella precedente veste di corrispondente Rai e di Monica Frassoni per il Comune di Bruxelles.