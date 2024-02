Persona morta sui binari, treni fermi sulla Bologna-Rimini: i ritardi anche in Puglia

Circolazione ferroviaria sospesa, dalle 11.20 tra Bologna e Castel San Pietro terme sulla linea Bologna-Rimini, per il ritrovamento di una persona deceduta tra Bologna e Mirandola-Ozzano, nel Bolognese. Sul posto l'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Il traffico - a quanto si è appreso - si è fermato a seguito dell'avvistamento da parte di un treno in transito del corpo di una persona sui binari. Ancora da individuare le cause della morte, non è escluso che la persona possa essere stata investita da un treno precedente senza che qualcuno se ne sia accorto.

I ritardi

Sul fronte della circolazione è stato istituito da Trenitalia un servizio di autobus sostitutivo tra Bologna e Imola.

Nel dettaglio, il treno Freccia Rossa 8810 Bari Centrale-Milano Centrale è fermo nei pressi di San Lazzaro di Savena dalle 11.30 mentre il treno Intercity 606 Bari Centrale-Bologna Centrale ha terminato la sua corsa a Faenza alle 12:27 e il treno Intercity 607 Milano Porta Garibaldi-Lecce a Bologna Centrale alle 11:56. Il treno Intercity 609 Bologna Centrale-Lecce avrà invece origine da Faenza alle ore 14:28. I treni alta velocità, intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.