Sanremo, Emma lancia cartoline con il suo bacio ai fan

Sanremo, Emma dal suo albergo saluta i suoi fan scatenati lanciando cartoline autografate con un suo bacio col rossetto rosso.



Emma è stata accolta dai suoi fan entusiasti per poterla vedere da vicino. La cantante salentina è stata "assediata" da tanti giovani che l'hanno attesa davanti all'hotel Parigi. Emma ha deciso di incontrare ogni giorno dal vivo i suoi fan sotto il suo hotel nel pomeriggio, intorno alle 17, regalando performance diverse legate all’amore e all’importanza del bacio.

I fan sono accorsi in massa bloccando tutte le strade. Un momento intenso, con l'artista che si è commossa per il calore di chi la segue anche in questa sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo. Ha letteralmente baciato la sua cartolina autografata, lanciandone a mazzi dal balcone.