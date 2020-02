Salento, spuntano i cartelli per gli innamorati: «Qui è obbligatorio baciarsi»

CASTRO - Lo zampino di San Valentino c'è e si vede. Ma il Comune di Castro ha deciso di metterci del suo e oltre a rendere ancora più romantiche le stradine del borgo antico ha voluto dedicare un angolo proprio alle effusioni tra fidanzati (e perché no, anche coppie di coniugi). La segnaletica tra via Santa Dorotea e il Belvedere parla chiaro: «Qui è obbligatorio baciarsi». Chissà in quanti decideranno di cogliere l'invito della bellissima località costiera per una passeggiata romantica.

