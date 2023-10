Perugina presenta i Baci al gusto amaretto: edizione speciale per Natale

I Baci Perugina si "rinnovano", ma solo per un'edizione limitata: arrivano i cioccolatini al gusto amaretto. La Perugina presenta, in occasione del Natale, la sua "Festive edition" gusto amaretto che prende vita proprio all’interno della Scuola del Cioccolato Perugina, laboratorio creativo in cui si fa sperimentazione ed innovazione, guidato dalla sapienza dei maestri cioccolatieri, depositari della tradizione e di una conoscenza che guarda sempre al presente.

Edizione limitata

La Festive Edition Baci gusto amaretto è il risultato di una nuova ricetta in grado suscitare esperienze di gusto uniche: una copertura di cioccolato Fondente Luisa al gusto di biscotto amaretto ricopre il morbido cuore al gianduia, coronato dall’inconfondibile nocciola intera e arricchito da granella di mandorle. Ad avvolgere il cioccolatino mito è un incarto bronzeo impreziosito da stelle argentate con all’interno, per la prima volta, dei messaggi di auguri da dedicarsi o condividere con le persone care.

Il gusto delle feste di Baci è contenuto in eleganti confezioni dal design festivo e dall’effetto glitterato sui colori del bronzo, con dettagli laminati oro.

I messaggi all'interno dei cioccolatini

Da “Ti auguro gesti che ti lascino senza parole” a “Ti auguro l'avventura di una vita. Tutti i giorni”, l’iconico cartiglio dell’edizione natalizia di Baci Perugina sarà portavoce di messaggi di auguri.

Quanto costano

Emozionanti da leggere nei momenti di festa o da condividere come il regalo più sincero, la Festive Edition Baci gusto amaretto è disponibile nel formato Bijou da 150g al prezzo consigliato al pubblico di € 6,49, oppure nella versione Scatola regalo da 200g al prezzo consigliato al pubblico di € 11,69.