Dalla Puglia a Roma, selfie e invito a Fiorello: «Ti aspettiamo a Ostuni»

Dalla Città bianca a Roma per omaggiare Fiorello in Via Asiago. Questa la missione di un gruppo di ostunesi che in mattinata hanno raggiunto via Asiago per salutare lo show man impegnato come ogni giorno ad animare lo spettacolo Viva Rai 2, affiancato da Biggio e Mauro Casciari.

L'incursione

La comitiva ostunese, guidata dall'avvocato Renato Flore, ha consegnato un messaggio all'artista: “Ostuni ti aspetta”. Un legame, quello tra Fiorello e Ostuni, che ha radici profonde. Proprio nella Città bianca, infatti, Fiorello ha iniziato la sua carriera da animatore e trascorso alcune stagioni all’interno del complesso turistico Valtur. Non a caso, negli anni bui della struttura ricettiva, quando era sull'orlo del baratro, rivolse un appello: «Dispiace tantissimo che sia accaduto tutto ciò – dichiarò lo showman siciliano riferendosi al possibile fallimento Valtur- un ricordo? Ne ho tantissimi. Quello che sono diventato oggi, lo devo a quegli anni meravigliosi. #siamogentedivaltur». Stagioni, quelle vissute in Puglia, che ha ricordato anche nella mattinata di oggi.