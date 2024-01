Salento, ad Aradeo il piano di controllo contro i piccioni: ne potranno essere abbattuti 800

Con delibera dello scorso 7 dicembre, la Regione Puglia affida al comune di Aradeo, primo ed unico nel territorio, un piano di controllo quinquennale al “columba livia forma domestica”, al secolo conosciuto come colombo o piccione. Il piano disegnato dall’amministrazione aradeina ed approvato dalla Regione (con il placet dell’Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - prevede come fa presente il primo cittadino Giovanni Mauro «non solo l’allontanamento dei piccioni, ma anche il loro abbattimento al fine di ridimensionare la problematica di questi volatili che infestano i nostri paesi e che sono sempre in aumento, dato che la specie si riproduce tre volte l’anno ed ad Aradeo è in crescita esponenziale».

L'intervento comunale



Si sa bene come i piccioni si annidino ed alberghino nei paesi salentini un po’ ovunque ed in particolare all’interno di strutture antiche in disuso o in palazzi e costruzioni abbandonate.

Quasi sempre inferriate appuntite sui balconi, ultrasuoni ed utilizzo di falchi si sono rivelati meri palliativi che non riescono a centrare lo scopo dell’allontanamento di questi volatili il cui guano è corrosivo, ma anche estremamente pericoloso qualora entrasse in contatto con le persone.

Il sindaco



«Un piano innovativo nel quale riponiamo grande fiducia – aggiunge il sindaco di Aradeo – e che ci auguriamo possa fare da traino per altri comuni salentini. Affideremo ad una ditta specializzata il piano di controllo varato, rispetto al quale l’Ispra ci autorizza all’abbattimento fino a ottocento volatili ed a giugno faremo il primo punto della situazione». Un’ulteriore buona notizia per il comune di Aradeo è l’ottenimento del terzo posto della graduatoria a livello nazionale del bando “Sport e periferie”, il che comporterà il restyling del campo “Spina” con nuova erba sintetica.

