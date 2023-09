Vetrina rotta, ma scatta l'allarme: sfuma il furto al bar della stazione di servizio

Hanno fatto in tempo a distruggere la vetrina per entrare nel bar della stazione di servizio di Aradeo, ma poi è scattato l'allarme e sono dovuti fuggire a mani vuote.

Auto in fuga nella notte ad Aradeo

Il tentato furto è evvenuto nella notte: attorno alle 2 della scorsa notte è suonato l'allarme dell'Eni Square bar di Aradeo, il bar della stazione di servizio eni che si trova lungo la Provinciale Sannicola-Neviano. Giunto sul posto, il vigilante de La folgore ha visto due persone salire velocemente a bordo di un monovolume nero e scappare. Ha tentato anche l'inseguimento, ma l'auto si è volatilizzata a grande velocità.

Sul posto, nel frattempo, sono giunti i carabinieri e il proprietario: nel bar non mancava nulla perché i ladri non hanno fatto in tempo a completare il furto.

Resta solo il danno per la vetrina rotta.