Sparatoria tra giovani in moto nella notte, un ferito

Un giovane è rimasto ferito nella sparatoria tra giovani in moto avvenuto nella notte a Taranto. Il grave episodio si è verificato in via Cesare Battisti nel cuore della città.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 5 del mattino un gruppo di giovani in moto ha dato vita ad un inseguimento nelle strade del capoluogo jonico. Durante l'inseguimento sono stati eplosi colpi di pistola. Dopo l'allarme sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia.

Lo speronamento

Tre delle moto sono riuscite a dileguarsi dopo l'arrivo della Polizia, mentre uno scooter avrebbe speronato una vettura della Volante. Dopo l'urto il conducente è caduto sul selciato ed è stato soccorso anche perchè è risultato ferito da un colpo di pistola. Ora è piantonato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Gli agenti danno la caccia agli altri responsabili dello sconcertante episodio.